Izrael odpověděl na útok Hamásu náletem na Pásmo Gazy

Skupině ozbrojenců Hamásu se z Pásma Gazy podařilo proniknout do jižního Izraele. Tam je ale zlikvidovala izraelská armáda. Informuje o tom server CNN s odvoláním na izraelskou armádu, podle níž se radikálové do Izraele dostali tunelem pod mořem. Izrael v odvetě Pásmo Gazy, v němž na území menším než Praha žije 2,3 Palestinců, bombarduje a uvalil na ně blokádu, která se týká i pohonných hmot, potravin a vody. Jen v úterý při izraelských náletech v Gaze zemřelo podle zdejších zdravotníků 704 Palestinců, včetně 305 dětí. Podle Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA) je to nejvyšší počet mrtvých v Gaze za jediný den od začátku války.

video: Reuters