Izraelští poslanci přivítali prezidenta Trumpa potleskem ve stoje
13. 10. 2025 12:34 Zahraniční | Válka v Izraeli
Americký prezident Donald Trump se v Jeruzalémě setkal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a promluvil v Knesetu. Poslanci ho přivítali potleskem ve stoje v den, kdy Hamás předal Izraeli všech 20 přeživších rukojmích v rámci dohody o příměří, kterou Trump zprostředkoval.
00:33
