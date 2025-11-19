Izrael zasáhl uprchlický tábor na jihu Libanonu. Cílem byl Hamás, uvedla armáda
19. 11. 2025 7:46 Zahraniční | Válka v Izraeli
Izraelský úder na uprchlický tábor na jihu Libanonu zabil jedenáct lidí. Podle tiskových agentur to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda tvrdí, že terčem byli příslušníci palestinského teroristického hnutí Hamás, kteří měli mít v hustě zalidněném táboře své výcvikové středisko.
