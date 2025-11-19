Izrael zasáhl uprchlický tábor na jihu Libanonu. Cílem byl Hamás, uvedla armáda

Zahraniční | Válka v Izraeli
Izraelský úder na uprchlický tábor na jihu Libanonu zabil jedenáct lidí. Podle tiskových agentur to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda tvrdí, že terčem byli příslušníci palestinského teroristického hnutí Hamás, kteří měli mít v hustě zalidněném táboře své výcvikové středisko.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:03

Deset vozidel vzplálo v okrese Osnovjanskyj. Z obytného domu bylo evakuováno 51 lidí
Zahraniční
19. 11. 2025 8:04
00:35

Ronaldo na večeři v Bílém domě: Trump ho vyzdvihl před hosty i vlastním synem
Zahraniční
19. 11. 2025 8:02
00:49

Izrael zasáhl uprchlický tábor na jihu Libanonu. Cílem byl Hamás, uvedla armáda
Zahraniční
19. 11. 2025 7:46
01:28

Umělá inteligence ve Šternberku zachraňuje životy
Domácí
19. 11. 2025 5:54
01:07

Pozor na srážku se zvěří. Řidiči musí být na podzim obezřetní
Domácí
19. 11. 2025 0:06
04:08

Nové ferrari v akci. Zkusili jsme ho na slavném okruhu Fiorano
Technika
19. 11. 2025 0:06
02:35

Jan Maxián popsal, jak si ze sebe vzájemně vystřelili Dyk s Prachařem
Společnost
19. 11. 2025 0:06
00:30

Ticho, ty prasátko, řekl Trump novinářce na otázky o Epsteinovi
Zahraniční
18. 11. 2025 22:26
00:49

Saúdové investují miliardy. Princ u Trumpa obnovoval vztahy
Zahraniční
18. 11. 2025 20:36
00:56

Eiza Gonzalezová ukazuje dokonalost bez příkras
Společnost
18. 11. 2025 19:14
01:57

Prezident Pavel slíbil studentům Masarykovy univerzity další setkání
Domácí
18. 11. 2025 18:44
01:12

Anaheim s Dostálem a Gudasem těsně zdolal Utah
Sport
18. 11. 2025 17:30
01:39

Infocentrum Hradec Králové otevírá multimediální expozici PETROF Museum
Domácí
18. 11. 2025 16:58
00:50

Influenceři se poprali při nástupu do letadla v Nigérii
Zahraniční
18. 11. 2025 16:36
01:18

Rusofobie v Polsku vzkvétá, reaguje Kreml na obvinění ze sabotáže na železnici
Zahraniční
18. 11. 2025 16:14
00:32

Cestující napadl nožem taxikáře na letišti v Indii
Zahraniční
18. 11. 2025 15:40
01:29

Dálniční most u Napajedel prochází zatěžkávací zkouškou
Domácí
18. 11. 2025 14:58
00:58

Řidič nedobrzdil a napasoval auto pod návěs kamionu
Domácí
18. 11. 2025 14:44
01:45

Sedmnáctiletá dívka napadla v metru muže
Krimi
18. 11. 2025 14:40
01:52

Zvrat ve Zrádcích. Mia není tím, za koho se vydává
Společnost
18. 11. 2025 14:16

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.