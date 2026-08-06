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Izraelské údery vyvolaly požár na jihu Libanonu. Nad oblastí stoupal hustý dým

Zahraniční
Na jihu Libanonu poblíž obce Kfar Šúba vypukl rozsáhlý požár po aktivitě izraelské armády. Záběry zachycují hustý kouř stoupající nad zasaženou oblastí, zatímco napětí na izraelsko-libanonské hranici dál přetrvává.
video: Reuters
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