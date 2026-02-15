Izraelské údery v Gaze zabily nejméně devět lidí

Zahraniční | Válka v Izraeli
Izraelské údery v Pásmu Gazy v neděli zabily nejméně devět Palestinců, informovala agentura Reuters s odvoláním na tamní zdravotníky. Podle agentury AFP, která se odvolává na tamní civilní ochranu, je obětí již jedenáct. Izraelská armáda uvedla, že útočila v reakci na porušení příměří ze strany teroristického hnutí Hamás a že údery byly přesně cílené.
