Izrael v noci útočil na Írán a Libanon, úder na hotel v Bejrútu zabil čtyři lidi

Zahraniční
Čtyři lidé zemřeli v noci na neděli při izraelském úderu na hotel v centru Bejrútu, dalších deset lidí se zranilo. Podle agentury AFP to uvedlo libanonské ministerstvo obrany. Izraelská armáda uvedla, že cílem útoku byli velitelé íránských jednotek Kuds.
video: Reuters
