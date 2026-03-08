Izrael v noci útočil na Írán a Libanon, úder na hotel v Bejrútu zabil čtyři lidi
8. 3. 2026 10:30 Zahraniční
Čtyři lidé zemřeli v noci na neděli při izraelském úderu na hotel v centru Bejrútu, dalších deset lidí se zranilo. Podle agentury AFP to uvedlo libanonské ministerstvo obrany. Izraelská armáda uvedla, že cílem útoku byli velitelé íránských jednotek Kuds.
