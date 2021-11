VIDEO: Izrael začíná očkovat děti od pěti let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Izrael začíná očkovat děti od pěti let

Tisíce Izraelců si zamluvily termín pro očkování svých dětí proti covidu-19 ve věkové skupině od pěti do jedenácti let. Starší děti by pak měly dostat posilovací dávku vakcíny. Tamní premiér Naftali Bennett varoval před „dětskou vlnou“ koronaviru. Očkování pro děti od 20. prosince začnou dostávat i státy EU, řekl německý ministr zdravotnictví Jens Spahn.

video: Reuters