V Izraeli začaly klíčové parlamentní volby
27. 10. 2026 7:46 Zahraniční
V Izraeli začaly parlamentní volby. V prvním hlasování od tragického teroristického útoku hnutí Hamás z října 2023 lidé rozhodnout., zda u vlády zůstane pravicová koalice premiéra Benjamina Netanjahua nebo ji vystřídá opozice vedená centristou a bývalým šéfem armády Gadim Eisenkotem, jehož mírně favorizují průzkumy. Volební místnosti se uzavřou ve 21:00 SEČ.
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