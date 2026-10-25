Izrael spustil vojenskou operaci na okupovaném Západním břehu Jordánu
25. 10. 2026 10:44 Zahraniční
Izraelská armáda zahájila rozsáhlou vojenskou operaci na okupovaném Západním břehu Jordánu. Reaguje tak na incident, při němž palestinští střelci u kontrolního stanoviště poblíž Hebronu usmrtili dva izraelské vojáky. Premiér Benjamin Netanjahu bezprostředně poté nařídil kompletní uzamčení oblasti a nasazení těžké techniky.
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