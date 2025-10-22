Izrael znovu bombardoval Gazu, příměří se rozpadá

Zahraniční | Válka v Izraeli
Přes 40 Palestinců, převážně žen a dětí, zemřelo při izraelském bombardování několika oblastí Gazy. Útok zasáhl i školu, stany s uprchlíky a kavárny. Incident, který Izrael označil za odvetu za útoky Hamásu, představuje nejvážnější porušení příměří od jeho uzavření.
video: X / @IDF
