Mám zlomené srdce. Jsem nevinen, prohlásil bývalý ředitel FBI
26. 9. 2025 8:18 Zahraniční
Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho ze dvou trestných činů. Stalo se tak jen několik dní poté, co prezident Donald Trump vyzval ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou k vyšetřování jeho politických odpůrců. Stupňuje se Trumpova odvetná kampaň proti lidem, kteří jej v minulosti kritizovali, shodují se zahraniční média.
