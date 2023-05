VIDEO: Díky fotbalu se cítí na padesát. Liga kmetů drží Japonce při životě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Díky fotbalu se cítí na padesát. Liga kmetů drží Japonce při životě

Závodní provozování sportů, jako je fotbal, bývalo kdysi v Japonsku seniorům zapovězeno. Téměř třetinu populace v zemi však v současnosti tvoří právě lidé nad 65 let. Jedním z aktivních seniorů, kteří vedou Japonsko ke společenským změnám, je bývalý fotbalový reprezentant Mucuhiko Nomura. Se svým týmem odehrál v dubnu první zápas nové divize nad 80 let tokijské ligy Soccer For Life (SFL).

video: Reuters