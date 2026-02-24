V Japonsku se konal tradiční festival nahých mužů
24. 2. 2026 14:18 Zahraniční
Více než deset tisíc mužů v tradičních bederních rouškách se shromáždilo v chrámu Saidaidži, aby se zúčastnilo staletého rituálu Hadaka Macuri. Účastníci se snažili získat posvátné dřevěné hole, které mají přinést štěstí.
00:31
