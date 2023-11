VIDEO: Japonsko má nový ostrov. Vznikl při erupci sopky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Japonsko má nový ostrov. Vznikl při erupci sopky

Nedaleko japonského ostrova Iwodžima vznikl při nedávné erupci podmořské sopky nový ostrůvek, který by se v případě pokračování vulkanické aktivity mohl zvětšovat. Podle listu The Japan Times to oznámili japonští vědci.

video: Reuters