Aukční rekord. Restaurace vydražila v Tokiu tuňáka za 67 milionů
5. 1. 2026 10:54 Zahraniční
Japonský řetězec suši restaurací zaplatil v tradiční novoroční aukci na rybím trhu v Tokiu rekordních 510 milionů jenů (více než 67 milionů korun) za jediného tuňáka obecného. Ryba vážící 243 kilogramů bude servírována v pobočkách řetězce Sushizanmai.
00:49
Jsem rád, že jsem to trefil na milimetry, říká střelec vítězného gólu Čihař
Sport5. 1. 2026 12:08
00:48
K nehodě na Bruntálsku přivolal hasiče školák
Krimi5. 1. 2026 12:08
01:28
V Pardubicích vznikla první pixelová galerie v Česku
Domácí5. 1. 2026 11:22
00:45
Sexy influencerka oslňuje svými křivkami na pláži
Lifestyle5. 1. 2026 11:08
00:45
Turek by měl dostat šanci, opakuje Babiš
Domácí5. 1. 2026 10:40
01:30
Lidé se účastní dojemného pochodu v Crans-Montaně na počest obětí požáru v baru
Zahraniční5. 1. 2026 9:28
01:55
Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato
Sport5. 1. 2026 8:56
01:34
Snad to povede ke svobodě, řekl Babiš k Venezuele. Reagoval i na projev Okamury
Domácí5. 1. 2026 8:52
01:15
Pád Madura si vyžádal smrt 32 Kubánců. Na „ostrově svobody“ vyhlásili smutek
Zahraniční5. 1. 2026 7:38
03:05
Jak se zúčastnit Ptačí hodinky 9.- 11. ledna 2026
Domácí5. 1. 2026 0:06
02:46
Vyzkoušeli jsme elektrickou Mazdu 6e
Technika5. 1. 2026 0:06
01:07
Demonstranti u detenčního centra v Brooklynu protestovali proti Madurovu zadržení
Zahraniční4. 1. 2026 21:42
08:28
„Pláč dětí mě všude pronásledoval.“ Vzpomíná na své začátky lékař z Ugandy
Zahraniční4. 1. 2026 19:18
01:28
Záchranáři v Berlíně vytvořili evakuační centrum pro lidi bez elektřiny
Zahraniční4. 1. 2026 17:42
01:34
Za svým projevem si stojím, řekl Okamura. Macinka si pozve ukrajinského velvyslance
Domácí4. 1. 2026 15:14
01:59
Trump vyjádřil frustraci z Putina kvůli pokračující válce na Ukrajině
Zahraniční4. 1. 2026 12:38
00:37
Místní historici zmapovali dávné obveselovny
Domácí4. 1. 2026 10:16
01:19
Chátrající hotel Orlice v Týništi koupilo město
Domácí4. 1. 2026 9:30
Následující videa
01:30
Lidé se účastní dojemného pochodu v Crans-Montaně na počest obětí požáru v baru
01:15
Pád Madura si vyžádal smrt 32 Kubánců. Na „ostrově svobody“ vyhlásili smutek
01:07
Demonstranti u detenčního centra v Brooklynu protestovali proti Madurovu zadržení
08:28