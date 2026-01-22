Jednání o míru dosáhla pokroku, hlásí Witkoff. Zbývá dořešit poslední otázku

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Jednání o ukončení rusko-ukrajinské války dosáhla velkého pokroku, zbývá dořešit poslední otázku, řekl ve čtvrtek na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff. Dodal, že během dne odcestuje do Moskvy. Kreml informace o pokroku v jednáních nechtěl komentovat.
video: Reuters
