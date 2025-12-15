Naše jednání nejsou nikdy jednoduchá, řekl Zelenskyj
15. 12. 2025 18:28 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Berlínská jednání s americkou delegací o ukončení války na Ukrajině nebyla lehká, ale byla velmi produktivní, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že Ukrajina bude dál hledat diplomatickou cestu, jak válku ukončit. Nesmí se však podle něj zapomínat, že válku začalo Rusko. Nejmenovaný činitel USA uvedl, že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu budou obdobou článku pět smlouvy o NATO. Německý kancléř Friedrich Merz pak oznámil, že Německo prohloubí obrannou a zbrojní spolupráci s Ukrajinou.
05:39
Turek by se ke kauzám měl postavit jako chlap, řekl Pavel
Domácí15. 12. 2025 19:32
01:34
„Uráží nás to, čelíme tlaku.“ Vetchý promluvil o prověřování dronové sbírky
Domácí15. 12. 2025 19:16
01:10
Naše jednání nejsou nikdy jednoduchá, řekl Zelenskyj
Zahraniční15. 12. 2025 18:28
00:48
Ukrajinské podvodní drony poprvé zničily ruskou ponorku
Zahraniční15. 12. 2025 17:52
00:54
Poškozená žena popisuje svá zranění, která jí měla způsobit Saudková
Krimi15. 12. 2025 17:36
00:55
Z bývalé slévárny v Liberci je kreativní centrum
Domácí15. 12. 2025 17:28
01:44
Dnešní dnem skončila klimatická krize, řekl Macinka
Domácí15. 12. 2025 17:08
02:45
Rozzuření fanoušci zlikvidovali stadion v Indii kvůli Messimu
Zahraniční15. 12. 2025 17:06
00:51
Z její strany to byl cílený útok, řekla u soudu Sára Saudková o jednání poškozené rivalky
Krimi15. 12. 2025 16:56
02:06
Českou republiku bude na Radě minisrů životního prostředí zastupovat Slovensko, řekl Macinka
Domácí15. 12. 2025 16:50
00:51
Tunel Homole má proražené obě roury
Domácí15. 12. 2025 16:48
00:28
Karel Brückner se proměnil v betlémskou osobnost
Domácí15. 12. 2025 16:14
02:02
Klikatou cyklostezku v Hradci navrhli kvůli tůni, pak ji však zasypali
Domácí15. 12. 2025 15:52
02:08
Ministr Bednárik chce prioritně řešit financování dopravních staveb
Domácí15. 12. 2025 15:24
08:23
Chceme okamžitě řešit ceny elektřiny, řekl Havlíček
Domácí15. 12. 2025 14:52
01:50
O důvěru by měla žádat vláda v plném složení, včetně Turka, řekl Macinka
Domácí15. 12. 2025 14:04
00:28
Při úhybném manévru žena dostala smyk
Krimi15. 12. 2025 13:56
01:53
Sestřih zákroků českého brankáře Jakuba Dobeše v utkání proti Edmontonu
Sport15. 12. 2025 13:52
01:36