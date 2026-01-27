Do banky se „vloupal“ jelen, vyvedli ho až polcisté

Zahraniční
V Ridge v New Yorku policisté museli zasáhnout proti neobvyklému „narušiteli“ – jelenovi, který vtrhl do banky rozbitým oknem. Podle záznamu z policejní kamery se policii podařilo jelena bezpečně odchytit a vypustit ho zpět ven.
video: Reuters
