Jelen skočil výlohou do kadeřnictví a zranil ženu

Do kadeřnictví na Long Islandu v americkém New Yorku proběhl za bílého dne výlohou jelen. Skočil přímo na zákaznici, která seděla na pohovce u skleněné výlohy. Kadeřnice i další zákazník na holičském křesle byli v šoku ze zmateného zvířete, které po salónu pobíhalo. Jelen našel cestu ven skrz zavřené skleněné dveře a cestou nabral na parohy žehličku na vlasy. Kromě skleněných dveří a výlohy nic jiného neponičil. Ženu, která seděla na gauči u výlohy, odvezli s bolestí hlavy a poraněnou nohou do nemocnice.

video: KameraOne/ViralHog