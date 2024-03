VIDEO: Obří jeřáb přijel odklízet trosky mostu v Baltimoru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obří jeřáb přijel odklízet trosky mostu v Baltimoru

Největší funkční jeřáb na východním pobřeží USA ve čtvrtek dorazil do baltimorského přístavu. Pomůže s odklízením trosek mostu Francise Scotta Keye, do kterého narazila nákladní loď a ten se následně zřítil do přístavu.

video: Reuters