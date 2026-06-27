Rusko zažívá nejhorší časy za 80 let, připustil propagandista
27. 6. 2026 11:58 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Rusko prochází nejhorším obdobím za posledních osmdesát let, prohlásil ve své talkshow v ruské státní televizi Rossija-1 propagandista Jevgenij Popov. Se svým hostem, politologem Dmitrijem Abzalovem, probíral „speciální vojenskou operaci“ neboli válku na Ukrajině a připustili, že se Rusku nyní příliš nedaří. Na okupovaném Krymu například ukrajinské útoky vedly nejen k nedostatku paliva, ale i elektřiny.
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