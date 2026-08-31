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Jezero Ontario nyní a navždy. Kanada se vzepřela Trumpovi, ten kontroval videem

Zahraniční
Spor o název Ontarijského jezera o víkendu nabral bizarní podobu. Premiér Ontaria Doug Ford nechal u vodní plochy vztyčit obří ceduli „Ontarijské jezero. Nyní a navždy“, zatímco americký prezident Donald Trump zveřejnil video, v němž billboard povalil, nahradil ho svým názvem a zatancoval si na píseň YMCA
video: X/@Donald J. Trump
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