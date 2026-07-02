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Jih Francie sužují rozsáhlé požáry. Hasiči bojují s větrem i vedrem

Zahraniční
Stovky hasičů ve čtvrtek na jihu Francie dál bojují s několika rozsáhlými požáry, které kvůli silnému větru, suchu a vysokým teplotám rychle postupují. Oheň už spálil přes 1210 hektarů porostu a hasiči zasahují u hranic se Španělskem i severně od Marseille.
video: Reuters
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