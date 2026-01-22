Silné deště a bouřlivé moře zasáhly jih Itálie
22. 1. 2026 11:14 Zahraniční
Jižní Itálii zasáhlo extrémní počasí spojené s přívalovými dešti, silným větrem a bouřlivým mořem, které způsobilo rozsáhlé záplavy a škody na infrastruktuře. Nejvážnější situace je na Sicílii, kde voda zaplavila obce a silnice, narušila železniční dopravu a v horských polohách přinesla mimořádné sněžení. Úřady vyhlásily výstrahy a pokračují v záchranných a sanačních pracích.

00:22