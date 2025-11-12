Na jihu Peru se po srážce s kamionem zřítil autobus ze srázu

Zahraniční
Na jihu Peru došlo k tragické dopravní nehodě, při níž se autobus po srážce s kamionem zřítil ze srázu. Podle místních úřadů zahynulo nejméně 37 lidí a přes deset dalších utrpělo zranění.
video: X / @MarcoAn42551200
