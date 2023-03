VIDEO: Jihokorejský prezident je v Japonsku na první návštěvě za 12 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jihokorejský prezident je v Japonsku na první návštěvě za 12 let

Jihokorejský prezident Jun Sok-jol přicestoval do Japonska, kde se setká s tamním premiérem Fumiem Kišidou. Je to první návštěva za 12 let a začala v den, kdy KLDR odpálila mezikontinentální balistickou raketu.

video: Reuters