„Joe, on nesmí vyhrát." Evropští lídři jsou vyděšení z Trumpova návratu, řekl Biden

Světoví lídři jsou vyděšení z možného návratu amerického exprezidenta do Bílého domu. V úterý, přesně dva týdny před prezidentskými volbami v USA, to podle agentury AP během projevu ve státu New Hampshire řekl současný prezident Joe Biden.

video: AP