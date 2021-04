VIDEO: Ups, uděláme to znovu! Řekl předseda AfD v úvodu sjezdu strany Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ups, we do it again! Parafrází ze známé písně Britney Spierce začal předseda AfD Jörg Meuthen sjezd strany.

video: Reuters