Assange přivezli k soudu. Před budovou čekali jeho příznivci

Britský soud v pondělí rozhodl, že zakladatel portálu WikiLeaks Julian Assange by neměl být vydán do Spojených států, kde čelí obviněním z porušení špionážního zákona a spiknutí s cílem nabourat se do vládních počítačů. Devětačtyřicetiletému Australanovi by v USA hrozil trest 175 let vězení.

video: Reuters