VIDEO: Kam s Palestinci? USA a Izrael kontaktovaly Súdán a Somálsko

Spojené státy a Izrael kontaktovaly vlády tří východoafrických zemí s tím, jestli by na jejich území nemohli být přesídleni Palestinci odsunutí z Pásma Gazy. Předpokládá to poválečný plán amerického prezidenta Donalda Trumpa. S odvoláním na americké a izraelské představitele to píše agentura AP. Jde o Súdán, Somálsko a odštěpeneckou somálskou Republiku Somaliland.

video: Reuters