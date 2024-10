VIDEO: Mé prezidentství by nebylo pokračováním toho Bidenova, řekla Harrisová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mé prezidentství by nebylo pokračováním prezidentství Joea Bidena. Prohlásila to ve středu viceprezidentka a demokratická kandidátka na prezidentku USA Kamala Harrisová v rozhovoru s televizí Fox News. „Jako každý nový lídr, který nastoupí do úřadu, přinesu své životní zkušenosti, své profesní zkušenosti a nové nápady,“ ujistila v rozhovoru v reakci na dotaz ohledně svého nedávného prohlášení, že by nezměnila vůbec nic na krocích končící Bidenovy administrativy.

video: FOX News, Reuters