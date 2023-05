VIDEO: V Kambodži spadl muž do výběhu krokodýlů. Roztrhaly ho desítky plazů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Kambodži spadl muž do výběhu krokodýlů. Roztrhaly ho desítky plazů

Dvaasedmdesátiletého muže z Kambodži roztrhalo asi čtyřicet krokodýlů poté, co spadl do jejich výběhu na rodinné farmě ve městě Siem Reap. „Když farmář vyháněl jedno ze zvířat z klece při snášení vajec, plaz ho nejspíš chytil za klacek a stáhl do výběhu,“ uvedl pro agenturu AFP policejní náčelník v obci.

video: Reuters