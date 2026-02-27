Kanadští vojáci se v Arktidě připravují na cvičení, čelí extrémnímu chladu

Zahraniční
Příslušníci kanadských ozbrojených sil čelí extrémnímu mrazu až -50°C při arktickém výcviku. Kamery vojáky zastihly při vysekávání děr v silném ledu před tréninkem přežití v ledové vodě.
video: Reuters
