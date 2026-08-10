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V Kanadě zuří obří lesní požár u jezera Okanagan

Zahraniční
Při rozsáhlém požáru v kanadské provincii Britská Kolumbie zemřela osmdesátiletá žena, která se snažila utéct ze svého domu. Oznámila to podle agentury AFP kanadská královská jízdní policie.
video: Reuters
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