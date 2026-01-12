Německý kancléř Merz zahájil oficiální návštěvu Indie, navštívil Sabarmati Ashram
12. 1. 2026 7:56 Zahraniční
Německý kancléř Friedrich Merz zahájil svou oficiální návštěvu Indie, při které navštívil Sabarmati Ashram ve státě Gudžarát, bývalé sídlo vůdce indického hnutí Mahátmy Gándhího. Doprovázel jej indický premiér Naréndra Módí.
