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Kandidát na guvernéra Wisconsinu přežil nouzové přistání letadla na vodě, měl 12 stehů

Zahraniční
Americký poslanec a republikánský kandidát na guvernéra Wisconsinu Tom Tiffany v neděli se slzami v očích poděkoval záchranářům za rychlou pomoc poté, co přežil nouzové přistání letadla na hladině. On i pilot Len Boltz utrpěli jen lehká zranění. Tiffany skončil s 12 stehy u obočí, pilot potřeboval čtyři stehy.
video: Reuters
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