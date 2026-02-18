Ke Kapitolu běžel muž se zbraní, americká policie ho zatkla

Zahraniční
Policie Kapitolu zatkla muže, který běžel k sídlu amerického Kongresu s puškou. Muži, který po výzvě zbraň položil, je podle policie 18 let.
video: Reuters
