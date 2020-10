VIDEO: Karanténa je nevyhnutelná. Čekají nás dlouhé měsíce, řekla Merkelová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Karanténa je nevyhnutelná. Čekají nás dlouhé měsíce, řekla Merkelová

Německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že Německo muselo přistoupit k rázným karanténním opatřením, neboť by do několika týdnů zdravotnický systém zahltili pacienti s covidem. Projevem obhajovala rozhodnutí zavést od pondělí 2. listopadu do konce měsíce rozsáhlou karanténu. Opoziční politici dávali hlasitými výkřiky najevo nesouhlas.

video: AP