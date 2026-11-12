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Hlídali ho jako prezidenta. Kolem Havlíčka bylo na Ukrajině až 50 ochránců

Zahraniční
Ojedinělá nejen svou velikostí byla výprava vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka na Ukrajinu. Už před ní a během ní panovala kvůli možnému útoku přísná bezpečnostní opatření. Podle informací serveru iDNES.cz byla Havlíčkovi velikostně přidělena ochranka, která se z ukrajinské strany poskytuje prezidentům, maximálně premiérům.
video: Eva Pospíšilová, MF DNES
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