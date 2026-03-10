Havlíček jednal s Trumpovými ministry. Česko berou jako hlas rozumu, říká
10. 3. 2026
Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) v úterý zahájil svou týdenní návštěvu Spojených států. Ve Washingtonu se sešel s Trumpovým ministrem obchodu Howardem Lutnickem a ředitelem kanceláře pro vědu a technologie Michaelem Kratsiosem. Řešili vzájemné obchodní vztahy i připravovaný kontrakt na dodávky zkapalněného zemního plynu. Na výdaje na obranu se prý Američané neptali.
