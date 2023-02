VIDEO: Karneval v Riu de Janeiru je po covidovém útlumu zpátky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Karneval v Riu de Janeiru je po covidovém útlumu zpátky

Bujaré večírky, třpytivé kostýmy a tóny samby linoucí se nočními ulicemi do rozbřesku. Brazilský karneval v Riu de Janeiru je po covidovém utlumení zpátky. Podle brazilské federální vlády by se do oslav, které potrvají od pátku do středy, mělo zapojit na 46 milionů lidí. Obrovská akce má být pro oblast ekonomickou vzpruhou.

video: Reuters