Karoline, neopouštěj nás! Orbán s Trumpem se laškovně přetahovali o mluvčí
8. 11. 2025 15:50 Zahraniční
Maďarský premiér Viktor Orbán se rozplýval nad mluvčí Bílého domu Karoline Leavittovou. Svého hostitele ve Washingtonu, amerického prezidenta Donalda Trumpa se zeptal, zda si ji může vzít do Maďarska. Šéf Bílého domu to ocenil jako výborné rozhodnutí a laškovně požádal Leavittovou, ať neodchází.
01:10
