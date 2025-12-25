Tak dlouho se driftuje po náměstí, až se stromek porazí

Zahraniční
V kazachstánském městě Turkestán driftoval řidič žigulíka kolem vánočního stromku tak dlouho, až do něj narazil a obří strom na auto spadl. Policie viníka za pár minut chytila a napařila mu mastnou pokutu. Žigulík pád stromu přežil jen s drobnými šrámy.
video: Reuters
