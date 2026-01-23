Urážlivé a otřesné, omluvte se! Starmera naštvaly Trumpovy výroky o Afghánistánu
23. 1. 2026 19:50 Zahraniční
Za urážlivé a otřesné označil v pátek britský premiér Keir Starmer výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizující působení aliančních vojáků za války v Afghánistánu. Podle něj se jednotky ostatních států držely mimo bojovou frontu. Starmer podle agentury AP vyzval Trumpa, aby se za svá slova omluvil. Trump také znovu zpochybnil ochotu zemí NATO pomoci Spojeným státům v případě napadení.
00:31
Řím se loučil s Valentinem, přišly hvězdy se slabostí pro vznešenou módu
Zahraniční23. 1. 2026 19:58
00:50
Urážlivé a otřesné, omluvte se! Starmera naštvaly Trumpovy výroky o Afghánistánu
Zahraniční23. 1. 2026 19:50
00:37
Ministr obrany jmenoval nového velitele Teritoriálních sil
Domácí23. 1. 2026 17:32
01:00
Hasícího robota dokáže ovládat i laik, po testu o něm uvažuji krajští hasiči
Domácí23. 1. 2026 17:24
00:49
Elischerova obhájkyně: Sedm let vězení není pozitivní informace, odvoláme se
Krimi23. 1. 2026 16:58
00:41
Američané v panice vyprázdnili regály v obchodech
Zahraniční23. 1. 2026 16:54
00:45
V kamionu na D1 se ukrývalo osm migrantů
Krimi23. 1. 2026 16:30
00:44
Hromadná nehoda téměř 20 aut zastavila v pátek D1 na Vyškovsku
Krimi23. 1. 2026 16:28
00:59
Ujíždějícího řidiče nezastavil ani PIT manévr, nakonec boural na lesní cestě
Krimi23. 1. 2026 16:20
00:50
Nebojte se peněz, říkají studenti zlínské univerzity
Domácí23. 1. 2026 16:16
03:15
Armáda mohla Ukrajině poskytnout čtyři letouny L-159. Rozhodnout ale měla vláda, řekl Řehka
Domácí23. 1. 2026 16:00
01:00
Ve škole se střílí. Učitel nahlásil planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie
Krimi23. 1. 2026 15:28
00:33
Už se mě to netýká, reagoval na verdikt Brzobohatý
Společnost23. 1. 2026 15:18
03:12
Vzájemná omluva i odškodnění pro hudebníka. Poslechněte si rozsudek ve sporu Brzobohatého s Kuchařovou
Společnost23. 1. 2026 15:10
00:54
Špindl se chystá na Světový pohár ve sjezdovém lyžování žen
Domácí23. 1. 2026 15:10
00:52
Nevěděla jsem, zda se dožiju čtyřicítky, přiznala seriálová Alžběta II.
Společnost23. 1. 2026 14:52
00:50