Urážlivé a otřesné, omluvte se! Starmera naštvaly Trumpovy výroky o Afghánistánu

Zahraniční
Za urážlivé a otřesné označil v pátek britský premiér Keir Starmer výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizující působení aliančních vojáků za války v Afghánistánu. Podle něj se jednotky ostatních států držely mimo bojovou frontu. Starmer podle agentury AP vyzval Trumpa, aby se za svá slova omluvil. Trump také znovu zpochybnil ochotu zemí NATO pomoci Spojeným státům v případě napadení.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:31

Řím se loučil s Valentinem, přišly hvězdy se slabostí pro vznešenou módu
Zahraniční
23. 1. 2026 19:58
00:50

Urážlivé a otřesné, omluvte se! Starmera naštvaly Trumpovy výroky o Afghánistánu
Zahraniční
23. 1. 2026 19:50
00:37

Ministr obrany jmenoval nového velitele Teritoriálních sil
Domácí
23. 1. 2026 17:32
01:00

Hasícího robota dokáže ovládat i laik, po testu o něm uvažuji krajští hasiči
Domácí
23. 1. 2026 17:24
01:04

Okradli ho, zmlátili a pak okradli ještě jednou. Teď je hledá policie
Krimi
23. 1. 2026 17:04
00:49

Elischerova obhájkyně: Sedm let vězení není pozitivní informace, odvoláme se
Krimi
23. 1. 2026 16:58
00:41

Američané v panice vyprázdnili regály v obchodech
Zahraniční
23. 1. 2026 16:54
00:45

V kamionu na D1 se ukrývalo osm migrantů
Krimi
23. 1. 2026 16:30
00:44

Hromadná nehoda téměř 20 aut zastavila v pátek D1 na Vyškovsku
Krimi
23. 1. 2026 16:28
00:27

Parkování na trávě a v blátě skončí. Havlíčkův Brod sídliště opraví
Domácí
23. 1. 2026 16:26
00:59

Ujíždějícího řidiče nezastavil ani PIT manévr, nakonec boural na lesní cestě
Krimi
23. 1. 2026 16:20
03:12

Protidrogovou politiku vlády bude řídit Pavel Bém, oznámil premiér
Domácí
23. 1. 2026 16:18
00:50

Nebojte se peněz, říkají studenti zlínské univerzity
Domácí
23. 1. 2026 16:16
03:15

Armáda mohla Ukrajině poskytnout čtyři letouny L-159. Rozhodnout ale měla vláda, řekl Řehka
Domácí
23. 1. 2026 16:00
01:00

Ve škole se střílí. Učitel nahlásil planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie
Krimi
23. 1. 2026 15:28
00:33

Už se mě to netýká, reagoval na verdikt Brzobohatý
Společnost
23. 1. 2026 15:18
03:12

Vzájemná omluva i odškodnění pro hudebníka. Poslechněte si rozsudek ve sporu Brzobohatého s Kuchařovou
Společnost
23. 1. 2026 15:10
00:54

Špindl se chystá na Světový pohár ve sjezdovém lyžování žen
Domácí
23. 1. 2026 15:10
00:52

Nevěděla jsem, zda se dožiju čtyřicítky, přiznala seriálová Alžběta II.
Společnost
23. 1. 2026 14:52
00:50

Dárek pro Putina vybral 35 milionů korun ani ne za 48 hodin
Domácí
23. 1. 2026 14:04

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.