Keňský holič používá místo nůžek nabroušenou lopatu

Zahraniční
Keňský barber a influencer Safari Martins je jedním z nejznámějších holičů v Keni s přibližně milionem sledujících na svých účtech na Instagramu a TikToku, kde vystupuje pod přezdívkou Chief Safro. Martins se stal známým hlavně díky svým bláznivým holičským metodám, kdy místo klasických nůžek používá například nabroušenou lopatu a další netradiční nástroje. Do dabingu svých videích navíc začleňuje i tradiční africké lidové příběhy. Holičští influenceři jsou v Keni novým trendem, kde v posledních letech raketově stoupá obliba sociálních sítí a platformy jako TikTok se používají jak pro zábavu, tak jako lukrativní vedlejší zdroj příjmů.
video: AP
Sdílet video

Další videa

01:27

Hasiči se musí ke zraněnému v podzemí plazit
Domácí
10. 1. 2026 21:26
00:32

Driftující policisté si na pražském Strahově užili pořádnou jízdu
Domácí
10. 1. 2026 20:14
01:00

Keňský holič používá místo nůžek nabroušenou lopatu
Zahraniční
10. 1. 2026 20:06
00:55

V Orlických horách jsou sněhové podmínky ideální
Domácí
10. 1. 2026 18:04
00:57

Hasiči zachraňují zraněného muže, který je zaklíněný v jeskyni. Zásah ztěžuje počasí
Krimi
10. 1. 2026 16:04
01:20

Místo zavinovaček doporučují zdravotníci kontakt dítěte a matky kůží na kůži
Domácí
10. 1. 2026 15:36
01:06

Podle Macinky se má prezident Turkovi omluvit. Je za co, řekl ministr zahraničí
Domácí
10. 1. 2026 14:16
00:50

Turek zažaluje prezidenta. Chce od Pavla omluvu
Domácí
10. 1. 2026 13:14
00:53

Vážná nehoda šesti aut brzdila dopravu na D0
Krimi
10. 1. 2026 13:06
01:40

Korunní princ burcuje z exilu Íránce k dalším protestům
Zahraniční
10. 1. 2026 12:48
01:46

Princezna Kate zveřejnila silný vzkaz o uzdravení a naději
Zahraniční
10. 1. 2026 12:22
01:11

Rusko upravilo drony Šáhid pro boj s ukrajinskými vrtulníky
Zahraniční
10. 1. 2026 11:32
00:53

Pražskou Stromovku obsadily děti se sáňkami
Domácí
10. 1. 2026 10:54
01:17

KLDR tvrdí, že sestřelila jihokorejský dron
Domácí
10. 1. 2026 10:14
01:59

Hasiči museli dovážet vodu, zamrzly jim hydranty
Krimi
10. 1. 2026 10:12
00:21

V Žďárské prodejně razí heslo: méně cukru, více chuti
Domácí
10. 1. 2026 10:04
02:09

Potápěči ukázali, jak to vypadá pod hladinou jezera Most
Domácí
10. 1. 2026 8:30
02:17

Silvestrovský sestřih moderátorky
Sport
10. 1. 2026 7:30
01:48

Praha pod dekou kouře. Uhelný smog dusil před 100 lety naše hlavní město
Technika
10. 1. 2026 0:06
05:42

Mario Tennis Fever - přehledový trailer
Společnost
10. 1. 2026 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.