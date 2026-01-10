Keňský holič používá místo nůžek nabroušenou lopatu
10. 1. 2026 20:06 Zahraniční
Keňský barber a influencer Safari Martins je jedním z nejznámějších holičů v Keni s přibližně milionem sledujících na svých účtech na Instagramu a TikToku, kde vystupuje pod přezdívkou Chief Safro. Martins se stal známým hlavně díky svým bláznivým holičským metodám, kdy místo klasických nůžek používá například nabroušenou lopatu a další netradiční nástroje. Do dabingu svých videích navíc začleňuje i tradiční africké lidové příběhy. Holičští influenceři jsou v Keni novým trendem, kde v posledních letech raketově stoupá obliba sociálních sítí a platformy jako TikTok se používají jak pro zábavu, tak jako lukrativní vedlejší zdroj příjmů.
01:27
05:42