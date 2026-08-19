Sedm mrtvých včetně pilota. V Keni se v horách zřítil vrtulník s turisty
19. 8. 2026 16:24 Zahraniční
Šest turistů a pilot zahynulo v severní Keni, když se s nimi u stolové hory Mount Ololokwe zřítil vrtulník. S odvoláním na místní média o tom informoval zpravodajský server BBC News. Národnost turistů na palubě vrtulníku ani příčina nehody zatím nejsou známy. Zastupitelský úřad ČR v Nairobi zatím nemá informaci, že by mezi turisty byl nějaký Čech.
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Sedm mrtvých včetně pilota. V Keni se v horách zřítil vrtulník s turisty
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