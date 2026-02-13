Kennedy: Nebojím se bacilů, šňupal jsem kokain ze záchodových prkýnek

Zahraniční
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší prohlásil, že se nebojí bacilů, protože kdysi šňupal kokain ze záchodových prkének. Ministr to o víkendu řekl moderátorovi Theu Vonovi v podcastu This Past Weekend. Kennedy už dlouho otevřeně mluví o své několikaleté závislosti na heroinu a kokainu, které začal užívat jako teenager krátce po atentátu na svého otce, senátora Robert F. Kennedy, v roce 1968.
video: Theo Von / This Past Weekend
