Kennedy: Nebojím se bacilů, šňupal jsem kokain ze záchodových prkýnek
13. 2. 2026 15:24 Zahraniční
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší prohlásil, že se nebojí bacilů, protože kdysi šňupal kokain ze záchodových prkének. Ministr to o víkendu řekl moderátorovi Theu Vonovi v podcastu This Past Weekend. Kennedy už dlouho otevřeně mluví o své několikaleté závislosti na heroinu a kokainu, které začal užívat jako teenager krátce po atentátu na svého otce, senátora Robert F. Kennedy, v roce 1968.
00:59
Vinaři soutěžili na 21. Mistrovství ČR v řezu révy vinné
Domácí13. 2. 2026 15:42
01:15
Americká CIA zveřejnila video s výzvou pro potenciální informátory v Číně
Zahraniční13. 2. 2026 15:40
00:56
Návštěvníky iQlandie zaskočil zákaz vjezdu autobusů
Domácí13. 2. 2026 15:30
00:31
Kennedy: Nebojím se bacilů, šňupal jsem kokain ze záchodových prkýnek
Zahraniční13. 2. 2026 15:24
00:34
Nepodléhejme propagandě, Rusko není mocný medvěd, jen hlemýžď, řekl Rutte
Zahraniční13. 2. 2026 15:14
01:14
Ukrajinci likvidují ruskou pěchotu na frontové linii
Zahraniční13. 2. 2026 15:10
02:39
Na hry šel Třebíčan i v mrazu, pláštěnku si slepil z pytlů
Domácí13. 2. 2026 15:00
01:08
Zákaz skupiny Palestine Action v Británii je nezákonný, rozhodl soud
Zahraniční13. 2. 2026 14:46
00:41
Skoky, curling i skeleton. Hasiči pobavili olympijským videem
Domácí13. 2. 2026 14:36
00:34
Manželé mají dvanáct dětí a chtějí další
Společnost13. 2. 2026 13:36
01:42
Ujíždějící řidič těsně minul děti s koňmi, pak havaroval
Krimi13. 2. 2026 13:32
00:32
Ruský voják vylezl na stožár kvůli internetu, Ukrajinci ho sundali dronem
Zahraniční13. 2. 2026 13:22
01:39
Nicolas Cage se promění v temného Spider-Mana
Společnost13. 2. 2026 13:14
01:10
Obnovím ve Francii pořádek, slibuje šéf konzervativců. Kandiduje na prezidenta
Zahraniční13. 2. 2026 12:52
02:56
Ministr Juchelka podal návrh odkladu superdávky na červenec
Domácí13. 2. 2026 12:48
01:00
Kosmická loď Crew Dragon se čtyřčlennou posádkou odstartovala k ISS
Technika13. 2. 2026 12:18
00:27
Pražská policie hledá muže, který loupil ve vlaku z Bratislavy
Krimi13. 2. 2026 12:14
03:36
V roli moderátorky už ji neuvidíte. Obsluhuji v restauraci, říká Leová
Společnost13. 2. 2026 12:12
00:36