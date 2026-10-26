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Most do Číny prošel těžkou zkouškou. Přešel ho Kim

Zahraniční
Dokončený je už dvanáct let, teprve předminulý týden se však otevřel veřejnosti. Nový most mezi Čínou a Severní Koreou přešel poprvé severokorejský lídr Kim Čong-un, který následně navštívil pohraniční čínské město Tan-tung. Na této straně hranice ho doprovázel vysoce postavený čínský funkcionář Wang Čchu-ning. Přehlídku perfektně sladěných mávajících dětí a vysmátého Kima zachytily kamery.
video: Reuters
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