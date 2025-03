VIDEO: Kim Čong-un buduje moderní armádu, navštívil vojenskou akademii Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un vyzval během návštěvy vojenské akademie k vybudování silné, moderní armády, která by zvládla jakoukoli válku. informovala o tom státní média. Kimova cesta na vojenskou akademii Kang Kon přišla poté, co Severní Korea vyslala do Ruska tisíce vojáků na podporu války proti Ukrajině. Jihokorejská zpravodajská služba uvedla, že Kimovy předchozí inspekce vojenských jednotek a výcviku mohou být součástí příprav na dodatečné vyslání vojáků do Ruska.

video: Reuters