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S Kim Čong-unem se navzájem chápeme, prohlásil Trump

Zahraniční
Americký prezident Donald Trump poukázal při tiskovém vystoupení v Bílém domě na své dobré vztahy se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Podle agentury AFP řekl, že se s vládcem KLDR navzájem chápou.
video: Reuters
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